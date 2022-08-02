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Sinop haberleri | Sinop'tan kısa kısa

Sinop haberleri | Sinop'tan kısa kısa

Sinop gündem haberine göre Sinop'ta, polis ekiplerince yapılan uygulamada sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

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Sinop'ta, polis ekiplerince yapılan uygulamada sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde yapılan uygulamada durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, araçta 126 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

İki hırsızlık şüphelisi yakalandı

Sinop'ta evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 kişi Bartın'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Türkeli ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen iki şüphelinin yapılan istihbarat çalışması sonucu Bartın ilinde oldukları belirlendi.

Sinop Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerince gerçekleştirilen takibin ardından iki zanlı Bartın'da bulundukları adreste gözaltına alındı.

Yaz Kur'an kurslarında bilgilendirme yapıldı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaz Kur'an kurslarında öğrencilere yönelik bilgilendirme yapıldı.

Toplum Destekli Polislik, Çocuk Şube, Siber Suçlarla Mücadele ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince kurslardaki öğrencilerle bir araya geldi.

Ekipler, öğrencilere, dijital bağımlılık, akran zorbalığı, temel trafik kuralları hakkında bilgi verdi, polislik mesleğini tanıttı.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Bartın Sinop Güncel Haberler

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