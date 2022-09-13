Sinop haberleri... Sinop'ta merdivenden düşen çocuk yaşamını yitirdi Güncel Haberler Sinop gündem haberi | Sinop'un Erfelek ilçesinde merdivenden düşen çocuk hayatını kaybetti. Sinop'un Erfelek ilçesinde merdivenden düşen çocuk hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Yeniçam köyünde 7 yaşındaki Esma B, oynamak için evlerine yapılan inşaat halindeki merdivene çıktı. Bu sırada dengesini kaybederek yere düşen Esma B. ağır yaralandı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Esma B, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Esma B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakınları tarafından otopsi sonrası hastane morgundan alınan Esma B'nin cenazesi, aynı köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.??????? Güncel Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu Erfelek Sinop Güncel Haberler

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