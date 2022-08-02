Sinop haberleri: Sinop'ta kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü Sinop bölgesinden gelen habere göre Sinop'ta kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü. Sinop'ta kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü. Serkan Çalışkan idaresindeki 34 DVR 063 plakalı kamyon, Sinop- Ayancık kara yolu Aliköy mevkisinde karşı yönden gelen Emin Açıkgöz'ün kullandığı 57 AAJ plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Açıkgöz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.??????? Güncel AA / Gökhan Gücüklüoğlu Ayancık Sinop Güncel Haberler

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