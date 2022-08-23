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Sinop haberleri: SİNOP'TA DÜKKANIN KURŞUNLANMASI KAMERADA

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Gelen Sinop haberlerine göre SİNOP'ta, hafif ticari araçtan dükkana yönelik tabancayla peş peşe ateş açılırken, bu anlar güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

SİNOP'ta, hafif ticari araçtan dükkana yönelik tabancayla peş peşe ateş açılırken, bu anlar güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Ordu köyü mevkisinde meydana geldi. Hafif ticari araçtan, Fatih Ş.'nin inşaat malzemeleri sattığı dükkanına, tabanca ile peş peşe ateş açıldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, dükkana 12 merminin isabet ettiğini belirledi. Polis, araçla kaçan şüpheli ya da şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ordu Güncel Haberler

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