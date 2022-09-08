Sinop haberleri! Sinop'ta aranan 4 kişi yakalandı Güncel Haberler Sinop gelişmesine göre Sinop'ta çeşitli nedenlerle aranan 4 kişi yakalandı. Sinop'ta çeşitli nedenlerle aranan 4 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde aranan kişilere yönelik uygulama yapıldı. Uygulamada, haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi bulundukları adreslerde gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si işledikleri çeşitli suçlardan ötürü tutuklandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. ??????? Güncel Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu Sinop Güncel Haberler

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