Sinop haberleri! Sinop'ta aranan 4 kişi yakalandı
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Sinop gelişmesine göre Sinop'ta çeşitli nedenlerle aranan 4 kişi yakalandı.
Sinop'ta çeşitli nedenlerle aranan 4 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde aranan kişilere yönelik uygulama yapıldı.
Uygulamada, haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi bulundukları adreslerde gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si işledikleri çeşitli suçlardan ötürü tutuklandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. ???????
Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel