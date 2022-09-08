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Sinop haberleri! Sinop'ta aranan 4 kişi yakalandı

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Sinop haberleri! Sinop'ta aranan 4 kişi yakalandı

Sinop gelişmesine göre Sinop'ta çeşitli nedenlerle aranan 4 kişi yakalandı.

Sinop'ta çeşitli nedenlerle aranan 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde aranan kişilere yönelik uygulama yapıldı.

Uygulamada, haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi bulundukları adreslerde gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si işledikleri çeşitli suçlardan ötürü tutuklandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. ???????

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

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