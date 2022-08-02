Sinop haberleri! Sinop'ta aranan 3 kişi yakalandı Sinop gündem haberi: Sinop'ta aranan şahıslara yönelik uygulamada 3 kişi yakalandı. Sinop'ta aranan şahıslara yönelik uygulamada 3 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, işledikleri çeşitli suçlardan ötürü haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik kent genelinde uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada, haklarında kasten yaralama, basit yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarını işledikleri gerekçesiyle arama kararı bulunan 3 kişi yakalandı. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Güncel AA / Gökhan Gücüklüoğlu Sinop Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sinop haberleri! Sinop'ta aranan 3 kişi yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.