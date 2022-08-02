Sinop haberleri! Sinop'ta aranan 3 kişi yakalandı
Sinop gündem haberi: Sinop'ta aranan şahıslara yönelik uygulamada 3 kişi yakalandı.
- Güncelleme:
Sinop'ta aranan şahıslara yönelik uygulamada 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, işledikleri çeşitli suçlardan ötürü haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik kent genelinde uygulama gerçekleştirildi.
Uygulamada, haklarında kasten yaralama, basit yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarını işledikleri gerekçesiyle arama kararı bulunan 3 kişi yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel