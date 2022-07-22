Sinop haberleri! Panama bandıralı kruvaziyer Astoria Grande 607 yolcusuyla Sinop'a geldi Sinop gündem haberi... Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden, İstanbul ve Çanakkale'den sonra yola devam eden Panama bandıralı kruvaziyer Astoria Grande, 607 Rus yolcusuyla Sinop Limanı'na geldi. Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden, İstanbul ve Çanakkale'den sonra yola devam eden Panama bandıralı kruvaziyer Astoria Grande, 607 Rus yolcusuyla Sinop Limanı'na geldi. Limana yanaşan geminin yolcularını, İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve diğer ilgililer karşıladı. Turistler, çıkış işlemlerinin ardından kendilerini bekleyen tur otobüsleriyle kentteki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı. Bazı turistler ise yürüyerek şehri gezdi. Geminin 1339 yolcu kapasiteli olduğu, akşam saatlerinde Soçi'ye dönmek üzere limandan ayrılacağı öğrenildi. AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel Çanakkale Panama Rusya Sinop Güncel Haberler

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