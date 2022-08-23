Yangın sonucu bir iş yeri zarar gördü Güncel Haberler Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında bir iş yerinde hasar oluştu. Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında bir iş yerinde hasar oluştu. İlçe merkezi Hürriyet Caddesi'nde Ömer Deniz'e ait buğday öğütme dükkanında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, iş yerinde ise büyük çapta hasar meydana geldi. Boyabat Belediye Başkanı Hüseyin Coşar da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Güncel Kaynak: AA / Mahmut Coşkun Hisarcık Boyabat Sinop Güncel Haberler

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