Sinop haberi: Sinop'ta otomobil bahçeye devrildiği kazada 4 kişi yaralandı Sinop haberleri: Sinop'ta otomobilin bahçeye devrildiği kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Sinop'ta otomobilin bahçeye devrildiği kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. S.Y'nin kullandığı 34 FGM 006 plakalı otomobil, kent merkezi Tekinoğlu Sokak'ta kontrolden çıkarak bir apartmanın bahçesine devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. ??????? Güncel AA / Gökhan Gücüklüoğlu Sinop Güncel Haberler

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