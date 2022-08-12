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Sinop haberi: Sinop'ta otomobil bahçeye devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

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Sinop haberi: Sinop'ta otomobil bahçeye devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

Sinop haberleri: Sinop'ta otomobilin bahçeye devrildiği kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Sinop'ta otomobilin bahçeye devrildiği kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

S.Y'nin kullandığı 34 FGM 006 plakalı otomobil, kent merkezi Tekinoğlu Sokak'ta kontrolden çıkarak bir apartmanın bahçesine devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. ???????

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

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