Sinop haberi: Sinop'ta otomobil bahçeye devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
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Sinop haberleri: Sinop'ta otomobilin bahçeye devrildiği kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Sinop'ta otomobilin bahçeye devrildiği kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
S.Y'nin kullandığı 34 FGM 006 plakalı otomobil, kent merkezi Tekinoğlu Sokak'ta kontrolden çıkarak bir apartmanın bahçesine devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. ???????
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel