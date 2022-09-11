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Sinop haberi | Sinop'ta dördüncü kattan düşen çocuk yaralandı

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Sinop haberi | Sinop'ta dördüncü kattan düşen çocuk yaralandı

Sinop haber... Sinop'ta bir apartmanın dördüncü katındaki dairenin penceresinden toprak zemine düşen çocuk yaralandı.

Sinop'ta bir apartmanın dördüncü katındaki dairenin penceresinden toprak zemine düşen çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 12 yaşındaki bir kız çocuğu Kefevi Mahallesi'ndeki evlerinin penceresinden toprak zemine düştü.

Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuk sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

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