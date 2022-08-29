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Sinop haberi | Sinop'ta bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

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Sinop haberi | Sinop'ta bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

Edinilen Sinop gelişmesine göre Sinop'un Boyabat ilçesinde bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gökdere Mahallesi Kaya Sokak'ta bir evde yalnız yaşayan kadının yaralı olduğu ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Sultan Karaaslan'ın (48), bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını belirledi.

Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaaslan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Karaaslan'ın evinden ayrıldığı belirlenen, ayakkabı ve giysilerinde kan lekesine rastlanılan şüpheli A.A'yı (47) yakaladı.

Gözaltına alınan A.A. emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

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