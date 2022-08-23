Sinop haberi! Sinop'ta bir iş yerine silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı Güncel Haberler Sinop haberler: Sinop'ta bir iş yerine silahla ateş edilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Sinop'ta bir iş yerine silahla ateş edilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kent merkezi Ordu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine, otomobille gelen kişilerce tabancayla ateş edildi. Şüpheliler aynı araçla olay yerinden uzaklaştı. İş yeri sahibinin yara almadan kurtulduğu saldırı anı başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, şüphelilerin araçla iş yerinin önüne gelerek ateş etmesi ve ardından ayrılmaları yer alıyor. ??????? Güncel Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu Sinop Ordu Güncel Haberler

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