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Sinop haberi: Sinop'ta 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

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Sinop haberi: Sinop'ta 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

Sinop haberine göre Sinop'ta iki iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta iki iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Boyabat ilçesinde iki iş yerinden hırsızlık yapılması üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bir süre takibin ardından adresleri belirlenen 3 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen malzemeler ve para ele geçirildi.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Boyabat Sinop Güncel Haberler

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