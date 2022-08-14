Sinop haberi: Sinop'ta 3 hırsızlık zanlısı yakalandı Sinop haberine göre Sinop'ta iki iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Sinop'ta iki iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Boyabat ilçesinde iki iş yerinden hırsızlık yapılması üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Bir süre takibin ardından adresleri belirlenen 3 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen malzemeler ve para ele geçirildi. Güncel AA / Gökhan Gücüklüoğlu Boyabat Sinop Güncel Haberler

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