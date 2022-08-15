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Sinop haberi... Meteorolojiden Sinop ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Sinop haberi... Meteorolojiden Sinop ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Edinilen Sinop gelişmesine göre Sinop ve çevresinde akşam saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sinop ve çevresinde akşam saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Sinop çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Cankut Taşdan - Güncel

Sinop Güncel Haberler

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