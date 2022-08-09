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Sinop haber: Sinop'tan kısa kısa

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Sinop haber: Sinop'tan kısa kısa

Sinop bölgesinden gelen habere göre Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 201 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 201 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ayancık ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce şüphelinin adresine yapılan operasyonda, 201 kök kenevir bitkisi ve bir tabanca ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Sinop'ta, uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Akliman mevkisinde şüpheli kişilere yönelik uygulama yapıldı.

Uygulamada, iki kişinin üzerine yapılan aramalarda, esrar maddesi ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

İki şüpheli gözaltına alındı. ???????

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Jandarma Kenevir Sinop Güncel Haberler

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