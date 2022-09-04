Sinop haber: Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı Güncel Haberler Gelen Sinop haberlerine göre Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezi, Boyabat, Gerze ve Türkeli ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramada 240 gram esrar, bir tüfek ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. ??????? Güncel Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu Uyuşturucu Ticareti Sinop Güncel Haberler

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