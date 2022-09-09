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Sinop haber! Sinop'ta sahte sözleşmeyle vatandaşlara daire kiralayan 3 kişi tutuklandı

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Sinop haber! Sinop'ta sahte sözleşmeyle vatandaşlara daire kiralayan 3 kişi tutuklandı

Sinop haberleri... Sinop'ta düzenledikleri sahte sözleşmeyle vatandaşlara daire kiralayan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sinop'ta düzenledikleri sahte sözleşmeyle vatandaşlara daire kiralayan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrencileri ve turizm amaçlı kente gelen bazı vatandaşlara sahte sözleşmeyle daire kiralandığı şikayeti üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince adresleri tespit edilen 3 zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik" suçlarını işledikleri gerekçesiyle çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Bu arada şüphelilerin sahte sözleşme yaparak 12 mağdur vatandaştan 70 bin TL topladıkları öğrenildi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

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