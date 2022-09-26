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Palamut avcılığı için denize açılan balıkçılara karagöz sürprizi

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Balıkçıların karagözleri ağlarla tekneye çekmesinden detaylar Sinop'ta palamut avcılığı için denize açılan balıkçılara karagöz sürprizi SİNOP - Sinop'ta, palamut avcılığı için denize açılan balıkçıların ağlarına bol miktarda karagöz balığı takıldı.

Balıkçıların karagözleri ağlarla tekneye çekmesinden detaylar Sinop'ta palamut avcılığı için denize açılan balıkçılara karagöz sürprizi

SİNOP - Sinop'ta, palamut avcılığı için denize açılan balıkçıların ağlarına bol miktarda karagöz balığı takıldı.

Küçük tekneleriyle kentin iç liman mevkisinden denize açılan balıkçıların palamut avı için bıraktıkları ağlara, bölgede az rastlanılan karagöz balığı takıldı.

Balıkçılar, karagözleri ağlarla tekneye çekerken cep telefonu kamerasıyla da görüntüledi.

???????Balıkçı Dursun Akça, AA muhabirine, palamut umuduyla açıldıkları denizden karagöz avı yaparak döndüklerini söyledi.

Ağlarına 300 kilograma yakın karagöz takıldığını vurgulayan Akça, "Bize de sürpriz oldu. Çünkü bu miktarlarda karagöz balığı aynı anda ağlara fazla takılmıyor. Palamut avlayamasak da karagöz ile yüzümüz güldü." dedi.

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Kaynak: AA / Durmuş Akça - Güncel

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