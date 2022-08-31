Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop haber! Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Sinop haber! Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Sinop gündem haberi: Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

D.Ş. idaresindeki 06 AK 7755 plakalı otomobil, Sinop- Samsun kara yolunun 6. kilometresinde kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden E.O'nun kullandığı 57 AU 005 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle 06 AK 7755 plakalı otomobilde bulunan Z.Y. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

???????

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Samsun Sinop Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title