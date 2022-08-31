Sinop haber! Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Sinop gündem haberi: Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı. Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı. D.Ş. idaresindeki 06 AK 7755 plakalı otomobil, Sinop- Samsun kara yolunun 6. kilometresinde kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden E.O'nun kullandığı 57 AU 005 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle 06 AK 7755 plakalı otomobilde bulunan Z.Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. ??????? Güncel Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu Samsun Sinop Güncel Haberler

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