Sinop haber! Sinop'ta devrilen otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı
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Sinop bölgesinden gelen habere göre Sinop'ta, devrilen otomobildeki aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Sinop'ta, devrilen otomobildeki aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Celal Ö'nün kullandığı 57 DB 234 plakalı otomobil, Sinop- Boyabat kara yolu Maruf köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki yağmur suyu kanalına devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi ve 3 çocuğu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel