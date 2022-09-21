Sinop haber! Sinop'ta devrilen otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Sinop bölgesinden gelen habere göre Sinop'ta, devrilen otomobildeki aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Sinop'ta, devrilen otomobildeki aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Celal Ö'nün kullandığı 57 DB 234 plakalı otomobil, Sinop- Boyabat kara yolu Maruf köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki yağmur suyu kanalına devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Mahmut Coşkun Boyabat Sinop Güncel Haberler

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