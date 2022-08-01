Sinop haber: Sinop'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler

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Sinop haber: Sinop'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sinop haber: Sinop'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sinop haber: ?????? Sinop'ta, kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

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?????? Sinop'ta, kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Muhsin Tekcan'ın kullandığı 57 DN 758 plakalı otomobil, Boyabat ilçesi Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki arazide bulunan konteynere çarptı.

Kazada, sürücü ile Melek Ayşe Topaloğlu (41) ve Mükremin Sarıca (29) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Mahmut Coşkun - Güncel

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