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Sinop haber! Sinop'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sinop haber! Sinop'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sinop bölgesinden gelen habere göre Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

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Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeki Dolgun'un (48) kullandığı 17 HL 915 plakalı otomobil, Karacaören köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile yanındaki Özgür Tuzlu yaralandı.

Boyabat Belediyesi İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dolgun ve Tuzlu'nun polis memuru olduğu, Dolgun'un tatil için memleketine geldiği öğrenildi.

AA / Mahmut Coşkun - Güncel

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