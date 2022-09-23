Sinop haber: Sinop'ta araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi Güncel Haberler Sinop haberler... Sinop'ta, emniyet ekiplerince bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sinop'ta, emniyet ekiplerince bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkeli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araç ile içinde bulunan 2 kişinin üzerinde arama yapıldı. Aramada, bir ruhsatsız tabanca ve 2 bıçak ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu Türkeli Tragger Sinop Güncel Haberler

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