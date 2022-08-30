Sinop haber... Boyabat'ta Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı Güncel Haberler Sinop gündem haberine göre Boyabat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Boyabat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Hükümet Konağı önündeki tören, Kaymakam Enver Yılmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı tören, halk oyunları gösterisi ile son buldu. Törenin ardından Kaymakam Yılmaz ve beraberindeki heyet ilçe mezarlığındaki şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Güncel Kaynak: AA / Mahmut Coşkun Boyabat Güncel Haberler

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