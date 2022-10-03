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Sinop gündem haberleri | TMO Boyabat'ta çeltik alımına başladı

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Sinop gündem haberleri | TMO Boyabat'ta çeltik alımına başladı

Sinop gelişmesine göre Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Sinop'un Boyabat ilçesinde çeltik alımına başladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Sinop'un Boyabat ilçesinde çeltik alımına başladı.

Boyabat Ziraat Odası Başkanı Cemil Elmacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bulunan çeltik üreticilerinin TMO sisteminden randevu alarak, çeltiklerini Boyabat Sanayi Sitesi'nde açılan TMO çeltik alım deposuna teslim edebileceklerini söyledi.

Elmacı, "Boyabat'ımızın 2022 çeltik hasadı, dolu ve su baskınları rağmen bereketli geçti. Rekolte ve randımanlarımız güzel. Çiftçimizin yüzü güldü. Hükümetimiz üreticilerimize kilo başına 12,5 lira ile 15 lira arasında güzel bir fiyat verdiler. Bizlere destek olan, bu imkanları sağlayan tüm yetkililerimize çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum." dedi.

Devlet desteklerinin artması ve baraj isteğini de belirten Elmacı, "Mazot, gübre ve ilaç fiyatları yüksek, bu konuda hükümetimizden destek bekliyoruz. Özellikle Kolaz Çayı'na bir baraj istiyoruz. Yapılacak bu barajla elektrik harcayarak kuyulardan su çekme masrafımız olmayacak." diye konuştu.

TMO'nun çeltik alım açılışına TMO Havza Ajans Amiri Selçuk Göktaş, Boyabat Ziraat Odası Başkanı Cemil Elmacı, İl Genel Meclisi Üyeleri Mustafa Demircan, İsa Bağcı ve köy muhtarları ile çeltik üreticileri katıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel

Toprak Mahsulleri Ofisi Boyabat Sinop Güncel Haberler

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