Sinop gündem haberleri | Sinop'ta bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler

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Sinop gündem haberleri | Sinop'ta bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sinop gündem haberleri | Sinop'ta bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sinop haberleri: Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

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Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ramazan G'nin kullandığı 34 CUV 699 plakalı otomobil, Sinop- Boyabat kara yolunun 12'inci kilometresinde yol kenarındaki bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile beraberindeki 2'si çocuk 4 kişi, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Boyabat Sinop Güncel Haberler

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