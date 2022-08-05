Sinop gündem haberleri | Sinop'ta bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı Sinop haberleri: Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Ramazan G'nin kullandığı 34 CUV 699 plakalı otomobil, Sinop- Boyabat kara yolunun 12'inci kilometresinde yol kenarındaki bariyere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile beraberindeki 2'si çocuk 4 kişi, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel AA / Gökhan Gücüklüoğlu Boyabat Sinop Güncel Haberler

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