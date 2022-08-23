Sinop gündem haberi | Sinop'ta telefon hırsızlığı yapan zanlı Erzincan'da yakalandı Güncel Haberler Sinop haberi: Sinop'ta, telefon hırsızlığı yapan şüpheli, Erzincan'da gözaltına alındı. Sinop'ta, telefon hırsızlığı yapan şüpheli, Erzincan'da gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki otogarda bir kişinin cep telefonunun çalınması üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Erzincan'a gittiği tespit edilen zanlı, burada düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlının üzerinde yapılan aramada çalıntı cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. ??????? Güncel Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu Erzincan Sinop Güncel Haberler

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