Sinop gündem haberi... Sinop'ta ormanlık alanda erkek cesedi bulundu Güncel Haberler Sinop haberi... Sinop'un Ayancık ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu. Sinop'un Ayancık ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Denizciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ceset gören vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Uzun süredir ormanda olduğu değerlendirilen ceset, Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğunun yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacağı bildirildi. ?????? Güncel Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu Ayancık Sinop Güncel Haberler

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