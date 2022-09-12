Sinop gündem haberi: Sinop'ta öğrenciler dersbaşı yaptı Güncel Haberler Sinop haberler: Sinop'ta, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Sinop'ta, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra, öğrenciler tarafından şiirler okunarak, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmalar yapıldı. Öğretmenler tarafından Öğretmen Marşı'nın da seslendirildiği törenin ardından sınıflarına geçen öğrenciler dersbaşı yaptı. Törene, Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, diğer ilgililer ve veliler katıldı. ??????? Güncel Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu Sinop Güncel Haberler

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