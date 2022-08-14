Sinop gündem: Boyabat'ta iş yerinden yazar kasa hırsızlığı

Sinop yerel gündem haberine göre Boyabat ilçesinde bir iş yerinden yazar kasa hırsızlığı yapıldı.

Boyabat ilçesinde bir iş yerinden yazar kasa hırsızlığı yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı Köprübaşı mevkisinde Mustafa Çok'a ait marketin camını kıran hırsız ya da hırsızlar, içeri girmeden camın yakınındaki yazar kasayı alıp kaçtı.

Sabah iş yerine gelen market çalışanlarının haber vermesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Marketten başka bir şey çalınmadığını söyleyen Çok, yazar kasada ne kadar para olduğunu emniyet görevlilerine bildirdi.