Sinop Gerze'de ORKÖY Projesi kapsamında traktör teslim edildi

Sinop'un Gerze ilçesinde, ORKÖY Projesi kapsamında alımı yapılan traktör, orman köylüsüne teslim edildi.

Traktörün teslimi için düzenlenen törende konuşan Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, orman köylüsünün her zaman yanında olduklarını söyledi.

Orman köylüsüne verdikleri desteklerin artaracak devam edeceğini vurgulayan Arabacı, "Orman köylülerimizin, vatandaşlarımızın her zaman destekçisiyiz. Kendilerine kazasız, belasız, güzel günlerde kullanmasını diliyoruz." dedi.

Programa Gerze Orman İşletme Müdür Ali Keskin ve vatandaşlar katıldı.