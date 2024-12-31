Sinop Gerze'de Motosiklet Kazası: İki Yaralı
Sinop'un Gerze ilçesinde, bir motosikletin yaya ile çarpışması sonucu hem yaya hem de motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.
A.Y. idaresindeki 57 ACE 793 plakalı motosiklet, ilçe merkezi Çarşı Mahallesi Zincirli Kuyu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan T.D'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve T.D. sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel