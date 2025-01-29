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Sinop Emniyet Müdürü Kılıçoğlu, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Sinop Emniyet Müdürü Kılıçoğlu, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Sinop Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında, farklı kategorilerdeki ödüllü fotoğrafları inceledi ve çeşitli kategorilerdeki eserleri değerlendirdi.

Sinop Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kılıçoğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" başlıklı fotoğrafını seçen Kılıçoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Tahsin Ceylan'ın "Diş sağlığı" adlı fotoğrafından yana kullandı.

Kılıçoğlu, "Haber" kategorisinde Yunus Türkyılmaz'ın "Ay ve uydusu", "Günlük Hayat" kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Müzik geçidi", "Spor" kategorisinde ise Mustafa Murat Kaynak'ın "Şampiyonlar" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların her birinin çok değerli olduğunu vurgulayan Kılıçoğlu, çalışma için AA'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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