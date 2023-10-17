Sinop Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencilerine güvenlik projelerini anlattı
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Sinop Emniyet Müdürlüğü, 'El Ele Güvenli Geleceğe Projesi' kapsamında Sinop Üniversitesi'nde stant açarak öğrencilere KADES ve En İyi Narkotik Polisi Anne projeleri hakkında bilgi verdi.
Sinop Emniyet Müdürlüğünce, "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında açılan stantta üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sinop Üniversitesinde stant açıldı.
Stantta görevli polislerce öğrencilere, KADES ve En İyi Narkotik Polisi Anne projeleri hakkında bilgi verildi.
Ekipler, öğrencilere bilgilendirici broşür de dağıttı.
Kaynak: AA / Güncel