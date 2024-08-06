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Sinop Denizi Temiz ve Güvenli

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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, kentte denize girilen alanlarda düzenli olarak yapılan deniz suyu kontrolleri sonucunda Sinop denizinin temiz olduğunu belirtti. Deniz suyu numunelerinin analiz sonuçları Sağlık Bakanlığı'nın Yüzme Bilgi Sistemi'ne yüklenerek vatandaşların bilgisine sunuluyor.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, kentte denize girilen alanlarda deniz suyu kontrollerinin düzenli yapıldığını ve Sinop denizinin temiz olduğunu söyledi.

Özarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinop'ta belirlenen 30 farklı noktadan numune alınarak, mikrobiyolojik izleme yapıldığını, bunun sonucunda da plajların halk sağlığı açısından uygun olup olmadığına karar verildiğini ve uygunsa plajı halkın kullanımına açıldığını anlattı.

Alınan deniz suyu numunelerinin laboratuvarlarda analiz edilerek sonuçların anlık olarak Sağlık Bakanlığının Yüzme Bilgi Sistemi'ne yüklendiğini belirten Özarslan, "Dileyen vatandaşlar, otelin veya tesisin plajının sağlık yönünden risk taşıyıp taşımadığını https://yuzme.saglik.gov.tr internet adresine girerek bilgi edinebiliyor ve sonuçları rahatlıkla görebiliyor." dedi.

Her yıl 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında Sinop'ta yüzme alanlarıyla ilgili analiz çalışmaları yapıldığını hatırlatan Özarslan, şunları kaydetti:

"Son 4 yıldır sadece yaz aylarında 15 Haziran ile 15 Eylül tarihleri arasında 15 günde bir olmak üzere sezon boyunca 30 farklı noktadan 7 kez numune alınarak laboratuvarda tahlil yapılıyor. Şu ana kadar mikrobiyolojik olarak olumsuz çıkan bir sonuca rastlamadık. Yani Sinop'un her tarafında denize girilebilir durumda. Sinop denizi temiz ve pırıl pırıl. Bazı yerler puanlamaya göre en olumlu olanı mavi, daha sonra yeşil. bunlar risksiz ve çok iyi. Ancak riskli ve olumsuz olan kırmızı. Bu Sinop'ta yok. Sonuçta Sinoplu ve kent dışından tatil için gelen ziyaretçiler, internet üzerinden sisteme girerek, Sinop'ta deniz temizliğini ve kullanacakları plajın sağlık yönünden risk taşıyıp taşımadığını kontrol edebilirler."

Kaynak: AA / Güncel

Sağlık Bakanlığı Mustafa Özarslan sinop Sağlık Güncel Haberler

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