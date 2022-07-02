Sinop'da denizde erkek cesedi bulundu SİNOP'ta, denizde erkek cesedi bulundu. SİNOP'ta, denizde erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İnce Burun mevkisinde denizde ceset gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, erkeğe ait cesedi sudan çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Cesedin, geçen yıl Sinop ve Kastamonu'da yaşanan sel afetinde kaybolanlara ait olabileceği değerlendiriliyor. Demirören Haber Ajansı / Esra Aksu - Güncel Adli Tıp Kurumu Sinop Güncel Haberler

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