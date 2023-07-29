Üye Girişi
Haberler

Sinop-Çorum karayolunda uyuşturucu ele geçirildi

Güncel Haberler

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan aramada bir araçta 80 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 7 adet sentetik hap ve 1 adet kullanıma aparatı bulundu. Olayın ardından şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Sinop- Çorum karayolu üzerinde bir araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sinop-Çorum karayolu üzerinde bir araçta yapılan aramada 80 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 7 adet sentetik hap ve 1 adet kullanıma aparatı elde edildi.

Olay sonrası şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çorum Sinop Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title