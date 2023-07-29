Sinop-Çorum karayolunda uyuşturucu ele geçirildi
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Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan aramada bir araçta 80 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 7 adet sentetik hap ve 1 adet kullanıma aparatı bulundu. Olayın ardından şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Sinop- Çorum karayolu üzerinde bir araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sinop-Çorum karayolu üzerinde bir araçta yapılan aramada 80 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 7 adet sentetik hap ve 1 adet kullanıma aparatı elde edildi.
Olay sonrası şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel