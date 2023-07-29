Sinop-Çorum karayolunda uyuşturucu ele geçirildi

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan aramada bir araçta 80 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 7 adet sentetik hap ve 1 adet kullanıma aparatı bulundu. Olayın ardından şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.