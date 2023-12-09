Sinop çevresinde yerel kuvvetli yağış beklendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün akşam ile yarın sabah saatleri arasında Sinop çevrelerinde görülecek sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.