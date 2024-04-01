Metin Gürbüz 15 bin 5, AK Parti adayı Yakup Üçüncüoğlu 11 bin 877 oy aldı

Kesin olmayan sonuçlara göre, Metin Gürbüz 15 bin 5, AK Parti adayı Yakup Üçüncüoğlu 11 bin 877 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 100 )