Sinop Belediye Başkanı Ayhan basın mensuplarıyla bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop Belediye Başkanı Ayhan basın mensuplarıyla bir araya geldi

AA - Kenan Türkseven - Güncel
 - Güncelleme:
Sinop Belediye Başkanı Ayhan basın mensuplarıyla bir araya geldi

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

SAMSUN (AA) - Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen toplantıda, kentin yeni hazırlanan imar planına ilişkin açıklamalarda bulunan Ayhan, sorunun çözümü için gayret gösterdiklerini söyledi.

Ayhan, eski imar planının Samsun Bölge İdaresi Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlatarak, "Şimdi biz yeni bir imar planı üzerine çalışıyoruz. Son aşamaya geldik. Eğer çok olağanüstü bir durum olmaz ise 4 Nisan'daki Belediye Meclisi toplantımıza yeni imar planını getireceğiz. İnşallah nisan ayı içinde bu işi çözmüş olacağız." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ayhan, projenin mayıs ayı sonu gibi bitirilmesinin planladığını kaydetti.

AA / Kenan Türkseven - Güncel

Barış Ayhan, Samsun, Sinop, imar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title