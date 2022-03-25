Sinop Belediye Başkanı Ayhan basın mensuplarıyla bir araya geldi

SAMSUN (AA) - Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen toplantıda, kentin yeni hazırlanan imar planına ilişkin açıklamalarda bulunan Ayhan, sorunun çözümü için gayret gösterdiklerini söyledi.

Ayhan, eski imar planının Samsun Bölge İdaresi Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlatarak, "Şimdi biz yeni bir imar planı üzerine çalışıyoruz. Son aşamaya geldik. Eğer çok olağanüstü bir durum olmaz ise 4 Nisan'daki Belediye Meclisi toplantımıza yeni imar planını getireceğiz. İnşallah nisan ayı içinde bu işi çözmüş olacağız." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ayhan, projenin mayıs ayı sonu gibi bitirilmesinin planladığını kaydetti.