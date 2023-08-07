Sinop Ayancık'ta Kadın Destek Uygulaması Hakkında Bilgilendirme Yapıldı

Sinop'un Ayancık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı. Ekipler, pazar yerinde vatandaşlara KADES hakkında broşürler dağıtarak uygulamanın nasıl yükleneceği ve kullanılacağı konusunda bilgiler paylaştı. Ayrıca dolandırıcılık olaylarına karşı da dikkatli olunması konusunda esnafı uyararak, bu konuda hazırlanan broşürleri dağıttı.