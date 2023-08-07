Sinop Ayancık'ta Kadın Destek Uygulaması Hakkında Bilgilendirme Yapıldı
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Sinop'un Ayancık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı. Ekipler, pazar yerinde vatandaşlara KADES hakkında broşürler dağıtarak uygulamanın nasıl yükleneceği ve kullanılacağı konusunda bilgiler paylaştı. Ayrıca dolandırıcılık olaylarına karşı da dikkatli olunması konusunda esnafı uyararak, bu konuda hazırlanan broşürleri dağıttı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde vatandaşlar Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgilendirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili bilgilendirme çalışması yaptı.
Ekipler, pazar yerinde KADES hakkında broşürler dağıtarak uygulamanın cep telefonlarına nasıl yükleneceği ve kullanılacağı konusunda bilgiler paylaştı.
Ekipler, pazar yerinde ayrıca dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda esnafı uyararak, bu konuda hazırlanan broşürleri dağıttı.