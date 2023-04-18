Sinop'a sezonun ilk kruvaziyeri bayramda gelecek

Karadeniz'in önemli doğal liman kentlerinden Sinop, Ramazan Bayramı'yla sezonun ilk kruvaziyerini ağırlayacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, AA muhabirine, Sinop olarak kruvaziyer turizmini bayramla açacaklarını söyledi.

Bayramın birinci gününde, Rusya'nın Soçi Limanı'ndan hareket edecek Panama bandralı "Astoria" adlı kruvaziyerin kent limanına yanaşacağını ifade eden Süren, geminin iki gün süreyle Sinop'ta kalacağını ifade etti.

Süren, aynı geminin yıl boyunca kente 30 sefer daha yapacağını belirterek, "Bu bayramla birlikte başlayacak seferler eylül ayına kadar devam edecek. Özellikle haziran ve eylül ayları arasında seferler yoğunlaşacak. Kent turizmi açısından çok önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Seferlerin bu kadar erken bir dönemde başlıyor olması da memnuniyet verici." diye konuştu.

Süren, kentteki esnafın da turistleri ağırlamaya hazır olduklarını aktararak, esnafa gerekli tüm bilgilendirmelerin yapıldığını kaydetti. ???????