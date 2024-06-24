Sinop'a Kurban Bayramı tatilinde 158 bin 77 araç girişi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Sinop'a 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince 158 bin 77 araç girişi oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bayram tatili döneminde kente giriş yapan araç sayısında geçen yıla göre artış yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün Plaka Takip Sistemi'nden elde edilen veriler sonucu 9 günlük bayram tatili sürecinde kente 158 bin 77 araç girişi gerçekleşti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kayıtlarına göre ise bu dönemde kentin en çok ziyaret edilen noktaları arasında Tarihi Sinop Cezaevi Müzesi, Erfelek Tatlıca Şelaleleri ve Hamsilos Tabiat Parkı ilk sıralarda yer aldı.