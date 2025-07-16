Sinn Fein Lideri McDonald'dan Filistin Çağrısı

İrlanda'nın en önemli siyasi hareketlerinden milliyetçi Sinn Fein partisinin lideri Mary Lou McDonald, Filistin'i tanımayı tartışan ülkelere seslenerek "Filistin hala varken tanıyın. Tanrı aşkına hemen şimdi yapın. Ertelemekten ve lafı dolandırmaktan vazgeçin yoksa tanınacak bir Filistin olmayacak." dedi.

McDonald, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İrlanda'nın İsrail'e karşı attığı adımları ve uluslararası alanda Filistin için atılabilecek girişimleri değerlendirdi.

İrlanda hükümetinin, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında üretilen ticari ürünleri yasaklamayı öngören yasa tasarısına dikkati çeken McDonald, "Bu yasa mümkün olan en sert biçimde hazırlanmalı. Yalnızca ürün ticaretini değil, hizmetleri de kapsamalı." ifadelerini kullandı.

McDonald, İsrail'e karşı daha büyük bir yaptırım uygulanmasının gerekliliğini hatırlatarak "Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki ortaklık anlaşmasının askıya alınması ve sona erdirilmesi lazım. Günlük olarak yemek ve su için sıraya giren Filistinli masum kadın, erkek ve çocukların katledilmesini izlemek bizim için kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinlilerin kasten hedef alınıp öldürüldüğünü ve soykırıma tabi tutulduğunu belirten McDonald, uluslararası toplumun ve Avrupa'nın İsrail'i durduracak adımları atmadığını söyledi.

McDonald, "İsrail Yerleşimlerinden Mal İhracının Yasaklanması Yasa Tasarısı konusunda hükümetle birlikte çalışıyoruz. Güçlü bir yasa olması için onlara baskı yapıyoruz ama şunu açık söylemeliyiz, bunlar okyanusta ancak bir damla olur. Yapmamız gereken şey acil eyleme geçmek. İsrail'e yaptırım uygulanmalı. On binlerce Filistinlinin canını almanın sonuçları olmalı." dedi.

"Cezalandırılmadan istediğini yapabileceğine inanan bir rejim"

İsrail'e karşı atılan adımlar nedeniyle gelecek tepkilerden çekinilmemesi gerektiğinin altını çizen McDonald, "İnsanlık ve uluslararası toplum olarak telefonlarımızdan, ekranlarımızdan, bilgisayarlarımızdan günlük olarak masum insanların, cezalandırılmadan ve herhangi bir bedel ödemeden istediğini yapabileceğine inanan bir rejim tarafından katledildiğini izlediğimiz bir noktadayız." diye konuştu.

McDonald, gerekli adımların atılmamasının uluslararası toplum ve Filistin halkının varlığı için kötü sonuçları olacağı uyarısını yaparak "Artık daha samimi olma ve Ankara'da, Dublin'de, Lizbon'da, Madrid'de, New York'ta tek bir ses olup 'Dur' ve 'Durdur' diyen on milyonlarca, yüz milyonlarca insana cevap verme zamanı. Siyasi liderlerin bu mesajı duyması ve acilen karşılık vermesi lazım." ifadelerini kullandı.

Özellikle Fransa-İngiltere arasında Filistin'i tanıma konusunda görüşmelerin yapılması ve bazı ülkelerin Filistin'i tanıma konusunda iç tartışmalar yapmasına değinen McDonald şunları kaydetti:

"(İngiltere ve Fransa) Tanımalılar. Sadece bunu yapmaları lazım. Filistin'i tanıyacağını söyleyen diğer ülkelere de sesleniyorum, Filistin hala varken tanıyın. Tanrı aşkına hemen şimdi yapın. Ertelemekten ve lafı dolandırmaktan vazgeçin yoksa tanınacak bir Filistin olmayacak. Durum bu kadar ciddi."

McDonald, Filistin'i tanımayı ertelemenin can ve mal kayıplarına neden olduğunu söyledi.