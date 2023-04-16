Sınırın sıfır noktasında karla mücadele çalışması Türkiye'nin en yüksek ilçesi olan Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırının sıfır noktasındaki mezra, yayla ve karakol yollarında karla mücadele çalışması devam ediyor.

Sınırın sıfır noktasında karla mücadele çalışması

VAN - Türkiye'nin en yüksek ilçesi olan Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırının sıfır noktasındaki mezra, yayla ve karakol yollarında karla mücadele çalışması devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki 135 yerleşim yerinde kış ayları boyunca 7/24 esasına göre mesai harcayarak vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için geceli gündüzlü çalıştı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, 3 binin üzerindeki rakımıyla sınırın sıfır noktasında bulunan mezra, yayla ve sınır karakol yollarını ulaşıma açıyor.

İlçe merkezinden 60 kilometre uzaklıkta yer yer 3 bin rakımda fırtına ve çığ tehlikesine rağmen yayla, mezra ve karakol yollarında ekipler yer yer 5 metreyi bulan karda yoğun bir çalışma yürütüyor.