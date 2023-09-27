Sınırın sıfır noktasında en acı hasat

Kilis'te dağlar ve tarlalar kırmızıya boyandı

KİLİS - Sınırın sıfır noktasında bulunan Kilis'te, Türkiye'nin biber üretimi açısından 2'nci üretim merkezi bulunan kentte üreticiler acı biberin hasadına başlandı. Kilis'te üretilen acı biberler, düşük rekolte ile çiftçinin yüzünü güldürmezken Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki sofraları süslüyor.

Sınırın sıfır noktasında bulunan Kilis'te, Türkiye'de biber üretici açısından 2'inci sırada bulunan acı biber hasadı başladı. Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ, Kayseri başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin biberi Kilis'ten gidiyor.

"Acının hasadı başladı"

Bölgenin önemli geçim kaynaklarından olan acının hasadına başlandığını söyleyen Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "İlimizde yaklaşık olarak 45 bin dekar alanda acı biber üretimi yapılmaktadır. 20 bin dekar alanı kurutmalık yani toz biber olarak kullanılan biber çeşididir. Şuan Kilis Musabeyli ilçesine bağlı Hasanceli köyündeyiz bu köyün en büyük geçim kaynağı biberciliktir. Kilis biberinin başkenti Hasanceli diyebiliriz" dedi.

"2 bin nüfuslu köyde 14 toz biber ve salça fabrikası"

Kilis'in biber üretiminde başkent olarak bilinen Hasanceli köyünde 14 toz ve salça fabrikasının olduğuna dikkat çeken Özdemir, " 2 bin nüfusluk köyde 14 toz ve salça fabrikası var ve bu köy ekmeğini acıdan çıkartıyor. Acı sayesinde köydeki çiftçiler çocuklarını diğer illerde okuttu, büyüttü ve evlendirdi. Bunların hepsi tarlalardan toplanan biberler sayesinde oldu" şeklinde konuştu.

"Son 10 yılın en düşük rekoltesi"

İklim şartlarının hızlı değişmesinden dolayı son 10 yılın en düşük rekoltesinin bu sene olduğunu altını çizen Özdemir, " Son 10 yılın en düşük rekoltesi bu sene oldu. Bunun sebebi susuzluk, kuraklık, yeraltı sularının çekilmesidir. Gördüğünüz gibi tarlalardaki bitkiler solmuş durumda. Normalde 3-4 kırım yapılan köyümüzde şuanda bazı yerlerinde tek kırım yapıldı bunun sebebi ise kuraklıktır" diye konuştu.

Kurutulmuş biber fiyatı ise tarlada 80 TL iken yaş biber fiyatı ise 30 TL'den satılıyor.