Şanlıurfa'da Suriye sınırına yaklaşık 500 metre mesafede yer alan bir mısır tarlasında 160 bin kök kenevir bitkisi bulundu. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarlaya operasyon düzenleyerek kenevirleri imha etti.

Sınırdaki mısır tarlasında 160 bin kök kenevir bitkisi bulundu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Suriye sınırına yaklaşık 500 metre mesafede yer alan bir mısır tarlasında 160 bin kök kenevir bitkisi bulundu.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suruç ilçesinde Suriye sınırına yaklaşık 500 metre mesafede bulunan bir mısır tarlasında kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Tarlaya operasyon düzenleyen ekipler, mısırların arasında yetiştirilen 160 bin kök kenevir bitkisi buldu. Tarla sahibini gözaltına alan ekipler kenevirleri söktükten sonra ateşe verip imha etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.