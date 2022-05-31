Sınırda 1 haftadır süren TIR kuyruğu çilesi - Haberler

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda son bir haftadır yer yer 40 kilometreyi bulan TIR kuyrukları oluştu. Türkiye'nin Bulgaristan yetkilileriyle görüşmesi sonucu geçişler hızlandırılırken, TIR şoförü Dursun Çalışkan, "1 haftadır Hamzabeyli yolundayız. Sıra 40-50 kilometreye dayanmış. 40 yıldan beri şoförüm. İlk defa böyle bir kuyruğa giriyorum. Normalde 15-20 kilometreden girerdim, Edirne'ye döndüğümde 40 kilometreydi" dedi.

Türkiye'nin artan ihracatı ve Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle Karadeniz'de bazı limanların kullanılamaması nedeniyle kara yoluna yönelen taşımacılık sınır kapılarında TIR yoğunluğunun artmasına neden oldu. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyrukta aşırı sıcak altında günlerce bekleyen TIR sürücüleri, bekleyişlerinin çileye dönüştüğünü söyledi. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapılarında geçen ocak, şubat ve mart aylarına ihraç yüklü TIR geçişlerinde artış oldu.Hamzabeyli'de günlük TIR geçişleri 600'den 900'e, günlük 900 TIR'ın çıkış yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ise sayı 1200'e çıkarken, araç çıkışlarında yüzde 30 artış yaşandı.

25 senelik TIR şoförlüğü yapan Fahri Giritçioğlu ise cumartesi gününden bu yana sırada beklediklerini belirtti. Giritçioğlu, "Biz burada 24 saat arabayı beklemek zorundayız. Bulgar mı çalışmıyor, Türkiye mi çalışmıyor bilmiyorum. 40 kilometre sıradan girdik, daha da dünya kadar yolumuz var. Sabrediyoruz, bir dilim ekmeğimizi kazanmak için bekleyeceğiz. Bizlere sahip çıkılmasını istiyoruz. İnsani ihtiyaçlarımız oluyor. Yemeğimiz, içeceğimiz yok" diye konuştu.