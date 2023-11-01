Sınır Tanımayan Gazeteciler, İsrail-Filistin çatışmasında gazetecilere karşı işlenen savaş suçlarının soruşturulması için Uluslararası Ceza...
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Sınır Tanımayan Gazeteciler, İsrail-Filistin çatışmasında gazetecilere karşı işlenen savaş suçlarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.
Sınır Tanımayan Gazeteciler, İsrail- Filistin çatışmasında gazetecilere karşı işlenen savaş suçlarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.
Kaynak: AA / Güncel