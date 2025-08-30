Sınır Tanımayan Gazeteciler, Filistinli Gazeteciler İçin Medya Seferberliği Çağrısında Bulundu

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrail ordusunun Gazze'de hedefi haline gelen Filistinli gazeteciler için 1 Eylül'de "büyük çapta medya seferberliği" çağrısında bulundu.

RSF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, RSF ve sivil toplum kuruluşu Avaaz'ın koordinatörlüğünde 1 Eylül'de "büyük çapta medya seferberliği" hazırlandığı belirtildi.

Seferberliğe yaklaşık 50 ülkeden 150'den fazla medya kuruluşunun katılacağı belirtilerek, "Bu kuruluşlar (RSF, Avaaz) ve medya kuruluşları, İsrail ordusunun ceza almadan Filistinli muhabirlere yönelik işlediği suçlara tepki veriyor." ifadesi kullanıldı.

Filistinli muhabirlerin korunması ve uluslararası bağımsız basının Gazze Şeridi'ne girebilmesi talep edilen açıklamada, "Filistinli gazetecilere yönelik bu kesintisiz katliam karşısında kamuoyunun görebileceği büyük çaplı bir seferberlik gerekiyor." denildi.

"Yakında sizi haberdar edecek kimse kalmayacak"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen RSF Genel Direktörü Thibaut Bruttin, "Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 210'dan fazla Filistinli gazeteci İsrail ordusu tarafından öldürüldü. Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gazetecilere yönelik her hafta yeni ve cezasız kalan suçlar işleyen bu korkunç düzeni reddediyoruz. Açıkça söylüyoruz, İsrail'in Gazze'de gazetecileri öldürme hızı göz önünde bulundurulursa, yakında sizi haberdar edecek kimse kalmayacak." ifadesini kullandı.

Bruttin, 1 Eylül'deki seferberliğe katılma çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

"Dünya liderlerine, İsrail ordusunun gazetecilere yönelik suçlarını engelleme, Gazze'den ayrılmak isteyen gazetecilerin tahliyesini yeniden başlatma ve uluslararası basın için Filistin toprağına (Gazze'ye) bağımsız erişim sağlama görevleri olduğunu duyurmak için bu kampanyaya katılın."